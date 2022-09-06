За його словами, нехтувати та зволікати не варто.

Радник керівника Офісу президента України та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов порадив українцям обов'язково підготувати тривожну валізу з їжею на випадок непередбачуваних обставин.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

"Все залежить від того, де людина знаходиться. Є дві причини. Перша причина - це бідність. Друга - це близькість до передової, де можуть бути перебої з поставками. Треба мати тривожну сумку з собою, де будуть документи та інші речі. Так ось, у тій сумці треба ще їжу та воду мати. Бажано, щоб у всіх це було. Будь ласка, не зволікайте", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 6 вересня російські війська обстріляли центральну частину Харкова. Внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок та пошкоджено адміністративну будівлю. Пізніше стало відомо, що з-під руїн житлового будинку в Харкові врятували трьох людей.

Також вранці 6 вересня окупанти завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Вибухи у Кривому Розі пролунали під час тривоги. За попередньою інформацією, працювала ППО. Незабаром ТГ-канали повідомили, що після "прильоту" над містом піднімається стовп диму.

Пізніше стало відомо, що повітряні сили України сьогодні зранку збили один вертоліт окупантів Ка-52 та п’ять з шести високоточних ракет, випущених з Каспійського моря.

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