Рятувальники продовжують розбирати завали в центрі міста.

Двох жінок і чоловіка врятували з-під руїн житлового будинку в Харкові після обстрілів сьогодні вранці.

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Рятувальники розбирають завали в центрі Харкова. З-під руїн житлового будинку вже врятували трьох людей - двох жінок і чоловіка. Попередньо, не постраждали", - зазначив він.

Відео дня

За словами Терехова, рятувальні роботи тривають.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 вересня російські війська обстріляли центральну частину Харкова.

Внаслідок обстрілу сильно постраждав житловий будинок та пошкоджено адміністративну будівлю.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Індустріальний район Харкова. В одному випадку зафіксували потрапляння в приватний житловий будинок. При розборі завалів на місці інциденту знайшли тіло жінки.

Як відомо, з початку повномасшатбного вторгнення Російської Федерації Харків систематично піддається ворожим обстрілам.

У британській розвідці вважають, що війська РФ щодня обстрілюють його, щоб утримати на цьому напрямку українські сили.

Так, 17 серпня російські окупанти влучили ракетою у триповерховий житловий будинок на Салтівці. Повідомлялося про 7 загиблих і 16 поранених, серед яких 11-річна дитина.

Вас також можуть зацікавити новини: