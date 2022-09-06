Інформація щодо постраждалих уточнюється, на цю хвилину госпіталізованих немає.

Унаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначив, що на місцях працюють всі профільні служби.

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"Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає", - повідомляє Синєгубов.

Згодом стало відомо, що внаслідок ще одного обстрілу окупантами Харкова пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це в Telegram повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Ще один "приліт" теж в центральну частину Київського району. Пошкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих наразі немає", - зазначив він.

При цьому Терехов додав, що житловий будинок за місцем першого "прильоту" сильно пошкоджений.

Нагадаємо, у ніч на 6 вересня російські загарбники знову обстріляли Індустріальний район Харкова. В одному випадку зафіксували потрапляння в приватний житловий будинок. При розборі завалів на місці інциденту знайшли тіло жінки.

Як відомо, з початку повномасшатбного вторгнення Російської Федерації Харків систематично піддається ворожим обстрілам.

У британській розвідці вважають, що війська РФ щодня обстрілюють його, щоб утримати на цьому напрямку українські сили.

Так, 17 серпня російські окупанти влучили ракетою у триповерховий житловий будинок на Салтівці. Повідомлялося про 7 загиблих і 16 поранених, серед яких 11-річна дитина.

Нагадаємо, що у місті встановили першу зупинку-укриття, в якій можна буде сховатися і перечекати повітряну тривогу. Всього в Харкові хочуть встановити 25 таких конструкцій.

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