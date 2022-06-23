Там зазначили, що вже працюють над вирішенням проблеми.

Через війну РФ проти України процес виготовлення біометричних документів - ID карт і паспортів почав займати більше часу, ніж раніше.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

У відомстві пояснили, що постійні бомбардування, знищення або ж руйнування логістичних шляхів призвели до труднощів, які пов'язані з поставками необхідних витратних матеріалів для виготовлення паспортів.

"Як результат, змушені констатувати затримки термінів виготовлення документів", - зазначили в прес-службі МВС.

В даний час МВС, Кабмін, Державна міграційна служба (ДМС) та ДП "Поліграфкомбінат "Україна" працюють над тим, щоб вирішити проблему і налагодити логістичні канали.

В МВС зазначили, що Кабмін ухвалив постанову, яка дозволила продовжити термін дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон і вклеїти фото дитини в паспорт батьків, як в підрозділах ДМС, так і в дипломатичних установах України за кордоном.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про майбутні зміни в нормативній базі з паспортних документів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб.

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