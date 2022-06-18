Передбачається звільнення від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про майбутні зміни у нормативній базі щодо паспортних документів для внутрішньо переміщених та депортованих осіб.

Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

"Зараз такий час, коли влада має діяти як підрозділ швидкого реагування. Саме про це сьогодні йшлося на міжвідомчій нараді щодо паспортних документів для ВПО та депортованих", - розповіла Верещук.

Вона додала, що на отримання документів очікують сотні тисяч громадян в Україні та за кордоном.

"Треба все максимально пришвидшувати та спрощувати. Принаймні на період воєнного часу", - підкреслила віце-прем’єр.

Так, повідомила Верещук, представники дотичних відомств та депутати домовилися якнайшвидше змінити нормативну базу таким чином: "Якщо людина втратила паспорт, то соцвиплати здійснюються за довідкою від ДМС, доки не оформлять паспорт. Звільнити від збору за оформлення втрачених і викрадених паспортів. Якщо зараз технічно неможливо забезпечити електронний підпис у паспортному чіпі, то паспорти будуть видаватися без електронного підпису".

Крім того, йдеться про те, що якщо в іншій країні немає українського консула, то оформленням документів на повернення в Україну займатиметься Державна міграційна служба України. Це має сприяти прискоренню оформленню.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що Кабінет міністрів запровадив експериментальний проект щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон українцям, які перебувають за межами України.