Вона просить президента України на переговорах в "нормандському форматі" домогтися від РФ звільнення українських заручників і політв'язнів.

Українка Галина Довгопола, яку незаконно арештували в окупованому Криму, а пізніше незаконно етапували на територію Російської Федерації, написала листа президенту України Володимиру Зеленському.

Лист Довгополої опублікував в соціальній мережі Facebook український режисер і колишній політичний в'язень Кремля Олег Сенцов.

"Якщо я виживу (все ж вік), то моя дорога тільки в Україну. Я не хочу в Крим, не можу більше бачити, як він гниє зараз. Новини дивлюся по телевізору, фільтрую ... Скоро Нормандський формат, нагадайте З.В . (президенту Володимиру Зеленському - УНІАН), щоб включив питання про обмін. Наші тут дуже сподіваються ", - написала Довгопола.

Що відомо про ув'язнення Довгополої

У листопаді 2019 року ФСБ РФ заявила про затримання на території тимчасово окупованого Севастополя "громадянки Росії" за підозрою в "державній зраді".

Галину Довгополу, 1955 року народження, звинувачують в нібито зборі секретних відомостей військового характеру для Головного управління розвідки Міноборони України.

Пізніше її заарештували і незаконно етапували з окупованого Криму в РФ - в московське СІЗО "Лефортово".

Автор: Віталій Саєнко