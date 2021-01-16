В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Відсьогодні в Україні державна мова є обов’язковою у сфері надання освітніх послуг.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

«З 16 січня 2021 року державна мова є обов’язковою у сфері надання освітніх послуг», - зазначив він, нагадавши, що сьогодні набула чинності стаття 30 закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка визначає застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.

Читайте такожУкраїнською, будь ласка: відсьогодні громадян повинні обслуговувати державною мовою (відео)

Горбачов нагадав, що заклади освіти є юридичними особами, які надають освітні послуги.

За його словами, якщо раніше вимоги щодо використання української мови стосувалися переважно державних та комунальних закладів освіти, то стаття 30 даного закону визначає, що всі суб’єкти господарювання мають обслуговувати споживачів державною мовою.

У сфері освіти це стосуються закладів освіти, підприємств, установ та організацій всіх форм власності, фізичних осіб - підприємців, які надають освітні послуги.

Тобто, державною мовою має здійснюватися освіта будь-якого рівня та форм: очна, заочна, дистанційна, мережева, екстернатна, сімейна тощо, надаватися освітні послуги, навчання будь-якій професії, навчання через мережу Інтернет, телебачення/радіо і поштою.

Українською мовою зобов'язані користуватися під час надання освітніх послуг для здобуття усіх рівнів освіти:

1) дошкільної, початкової, середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої та вищої освіти, освіти для дорослих, в тому числі діяльність військових ліцеїв і академій, в'язничних шкіл тощо;

2) для отримання додаткових знань і навичок, перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення;

3) освіта у сфері спорту та відпочинку, включаючи спортивне навчання та послуги професійних спортивних інструкторів, учителів, тренерів з різних видів спорту, діяльність таборів зі спортивного навчання, навчання плаванню, навчання бойовим мистецтвам, йозі тощо;

4) освіта у сфері культури, що включає навчання мистецтвам, драмі та музиці, хореографії, театральному та образотворчому мистецтву в різноманітних школах, студіях, класах тощо; сюди належать послуги викладачів-піаністів та інше музичне навчання, діяльність шкіл з фотографії;

5) діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів, що включає навчання водінню автомобілів, пілотуванню літальних апаратів, керуванню плавзасобів;

6) інші види освіти: діяльність навчальних центрів, які пропонують послуги з підготовки з певних дисциплін, навчання комп'ютерній грамоті, релігійне навчання; навчання іноземних мов та навичкам спілкування, ораторському мистецтву, швидкісному читанню тощо; навчання домедичної допомоги та діям у надзвичайних ситуаціях;

7) допоміжна діяльність у сфері освіти, надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи, консультування з питань освіти та вибору освітніх напрямів, діяльність із проведення тестів та з оцінювання тестів, організацію програм обміну студентами.

Закон про обслуговування споживачів українською мовою

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

Проте, на прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися іншою, прийнятною для сторін мовою. Ці вимоги поширюються як на підприємства, що працюють офлайн (наприклад, харчування, салони, магазини тощо), так і, наприклад, на інтернет-магазини.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті якого впроваджуються поетапно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров