За попередньою інформацією, літаком привезли озброєння для ЗСУ.

У суботу, 5 лютого, український транспортний реактивний літак Ан-225 "Мрія" повернувся з Данії.

Щоб подивитися видовищне приземлення, в аеропорту "Антонов" (Гостомель) на Київщині зібралися десятки людей.

Очевидці публікували фото та відео в соціальних мережах.

У коментарях люди не стримували емоцій. "Подивилася відео посадки - начебто дракон прилетів. Вражає", - зазначила одна з користувачок.

За неофіційною інформацією, "Мрія" привезла до України озброєння для ЗСУ від Данії. Про це, зокрема, на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін.

"Можливі гостинці з Данії прилетіли! Я ж писав кілька днів тому, що уряд Данії ухвалив рішення допомагати Україні військовою технікою та боєприпасами", - зазначив він.

Читайте такожЛукашенко висловився про війну з Україною: тривала б "максимум 3-4 дні"Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявляла, що Данія готова надати Україні зброю та інше військове обладнання, якщо президент Росії Володимир Путін піде на загострення ситуації.

Раніше в суботу, 5 лютого, в Україну прибула восьма партія зброї, наданої Сполученими Штатами Америки.

Літак "Мрія": довідка

Ан-225 "Мрія" - це найбільший та найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським конструкторським бюро імені Антонова. З максимальною злітною масою 640 т він є найважчим літаком у світі, а також найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря понад один раз.

У листопаді 2004 року Міжнародна федерація повітроплавання внесла Ан-225 до Книги рекордів Гіннеса за 240 встановлених рекордів.

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