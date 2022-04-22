Тепер біженців з України розподілятиме по кантонах сама швейцарська влада.

Швейцарія змінює систему розміщення біженців з України - тепер вони не зможуть самостійно вибирати, де жити в країні.

Про це повідомляє swissinfo. Зокрема, Державний секретаріат з міграції (SEM) заявив, що мета полягає в розміщенні зареєстрованих українських біженців з урахуванням можливостей регіонів (кантонів) на основі принципу пропорційності.

Як повідомляє видання, зазвичай федеральний центр спочатку розміщує біженців у федеральних центрах прийому і розміщення мігрантів, а потім розподіляє їх по кантонах.

Однак в ситуації нинішнього форс-мажору така система зазнає підвищеного навантаження, а по факту – перестала працювати.

Як заявив представник SEM Давид Келлер, труднощі з розподілом зростаючої кількості біженців відчувають насамперед Цюріх, Базель і Берн, а також кантон Тичино.

Біженці хочуть селитися в найпопулярніших і розвинених регіонах, проте тепер з цим буде покінчено.

Тепер біженці і швейцарські сім'ї, які їх приймають, більше не зможуть самостійно приймати рішення про розселення осіб, які шукають притулку через війну. Однак, як зазначається, сім'ї та групи сформованих біженців зможуть залишатися разом. А інші будуть розподілятися по країні на підставі вказівок влади, а не за власним побажанням.

А якщо хто-небудь з біженців захоче змінити кантон, то згоду на це повинна дати кантональна влада з урахуванням принципу пропорційності.

З початку війни в Швейцарії було зареєстровано близько 37 тис. біженців з України. Близько половини з них були розміщені в приватних домогосподарствах за підтримки неурядових організацій та окремих громадян. Всі українські біженці, за винятком кількох осіб, вже набули особливого міграційного статусу (посвідки на проживання категорії S), який дозволяє їм шукати роботу і записуватися на мовні курси.

Вас також можуть зацікавити новини: