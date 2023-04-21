Серед вже випущених минулого року поштових марок є зразки двох писанок - з Поділля та Опілля.

Акціонерне товариство "Укрпошта" випустило поштові марки із зображенням писанок різних регіонів України.

Як повідомила прес-служба "Укрпошти", серед вже випущених минулого року поштових марок є зразки двох писанок - з Поділля (с. Яворівка, Піщанського району Вінницької області) та Опілля (Львівська область).

"А сьогодні ввели в обіг одразу дві стандартні поштові марки - "Івано-Франківська обл., с. Тростянець" (Покуття) номіналом "Н" та "Гуцульщина" номіналом "Т", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що придбати поштові марки можна у відділеннях чи онлайн у поштовому маркеті.

Поштові марки в Україні під час війни

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня було введено в обіг поштову марку на честь переможців "Євробачення-2022" – українського гурту Kalush Orchestra.

12 квітня АТ "Укрпошта" до річниці випуску першої поштової марки України воєнного часу підготувала спеціальний благодійний випуск – презентаційну рамку "Русскій воєнний корабль, іді …!".

На початку лютого цього року "Укрпошта" відкрила продаж нової поштової марки "Воїни світла. Воїни добра", присвяченої надзвичайникам.

Наприкінці лютого цього року "Укрпошта" випустила марку з коротким посланням до Путіна "ПТН ПНХ!", присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України.

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