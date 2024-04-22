Три роки тому США зганьбилися, покинувши Афганістан на призволяще. Вчора США уникли схожої ганьби із Україною.

Виділення нового пакету військової допомоги Україні дає США можливість уникнути ганьби "другого Афганістану". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському каналу NBC.

"Це важлива допомога, яка сьогодні посилить Україну. Це важливий сигнал Кремлю, що не буде "другого Афганістану", і Сполучені Штати залишаться з Україною, залишаються із захистом українців, захистом демократії і свободи у світі. Це прояв лідерських позицій США, які вони повернули", – сказав Зеленський.

Український президент наголосив, що ця допомога не повинна бути "розмазана на дрібниці", а має включати дефіцитну зброю, якої сьогодні не вистачає ЗСУ.

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"Армія США не бореться, захищаючи ту чи іншу країну НАТО. А українці зараз це роблять. А патрони дає цивілізований світ. (...) Допоки Україна стоятиме, війни Сполучених Штатів, захищаючи країни НАТО проти російської агресії, тоді не буде", – заявив Зеленський.

Вихід США з Афганістану

У серпні 2021 року США вивели свої війська з Афганістану, де вони перебували майже 20 років – від часів вторгнення у 2001 році після терактів 11 вересня.

Передбачалося, що армія США організовано виведе свої підрозділи, залишивши контроль над країною афганському уряду та підготовленій американцями афганській армії. Однак вихід американців спричинив обвальне падіння влади в Афганістані: національно-релігійний рух Талібан з мінімальними зусиллями, провінція за провінцією, захопив увесь Афганістан.

Майже не зустрічаючи спротиву з боку афганської урядової армії, загони талібів увірвалися в Кабул, коли процес виводу американських військ ще тривав. Через це планове виведення військ США перетворилося на майже хаотичну втечу, під час якої американці були змушені покинути купи новенької бойової техніки. Вона стала трофеями Талібану.

Окрім військової техніки американці залишили на поталу релігійним фанатикам десятки тисяч чиновників афганського уряду та простих афганців, що співпрацювали з американцями та прозахідним афганським урядом. Кадри того, як перелякані афганці чіпляются за стійки шасі американських літаків в аеропорту Кабула і потім падають вниз після зльоту, стали символом найбільшої ганьби США на міжнародній арені за багато років. Опоненти Байдена часто пригадували йому саме цей епізод, як найбільшу невдачу його президентства.

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