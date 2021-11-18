За словами гендиректора компанії, "Метінвест Політехніка" дасть можливість залучити українську молодь до отримання високоякісної вищої освіти в Маріуполі.

Група компаній "Метінвест" вже з вересня 2022 року планує почати навчання студентів на бакалавраті свого нового університету в Маріуполі, гуртожиток і спорткомплекс якого будуть побудовані з власної сталі компанії.

Про це повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков в інтерв'ю в рамках опитування KPMG International "Погляд керівників бізнесу в Україні 2021".

За його словами, нинішня система освіти в Україні не дає необхідної кількості інженерних кадрів для виробництва достатньої кваліфікації. Також існує проблема - відтік талановитих дітей з технічним складом розуму на навчання за кордон, де більша частина і залишається працювати.

"Тому ми вирішили побудувати власний технічний університет і спробувати вивести технічну освіту на рівень кращих світових практик. Для нас "Метінвест Політехніка" - це також можливість залучити молодих людей з України до отримання високоякісної вищої освіти в Маріуполі. Щоб вони побачили, зрозуміли, що таке металургія, закохалися і залишилися працювати на підприємствах "Метінвесту"", - сказав Риженков.

Гендиректор зазначив, що одночасно компанія будує три об'єкти – ВНЗ, гуртожиток і спорткомплекс. Все - зі сталі виробництва маріупольських комбінатів. У планах компанії - запуск навчання до початку наступного навчального року.

"Ми почали будівництво цього ВНЗ буквально у вересні, і вже у вересні наступного року студенти бакалаврату зайдуть в цю будівлю і почнуть вчитися. Тобто, за рік ми плануємо закінчити об'єкт повністю: від нуля до здачі", - повідомив він.

Риженков зазначив, що "Метінвест Політехніка" отримала понад 300 бакалаврських ліцензій і понад 200 магістерських. Сформовано кістяк професорського складу. Також компанія створює партнерство з іншими вишами: Київською політехнікою імені Сікорського, університетами Польщі, Німеччини, США та Італії.

"Сьогодні нам не потрібні просто інженери-металурги, це вже вчорашній день. Ми потребуємо IT-фахівців з дуже хорошим знанням металургійних процесів. В даний час, більше 120 працівників проходять курси підвищення кваліфікації, і обов'язковою частиною навчального процесу є IT-освіта", - підкреслив топ-менеджер.

Довідка УНІАН. Університет "Метінвест Політехніка" був заснований у червні 2020 року. Виш вже отримав ліцензію Міністерства освіти на підготовку 310 бакалаврів та 240 магістрів за спеціальностями "Металургія", "Металознавство", "Комп'ютерні науки", "Економіка", "Охорона праці" та "Гірнича справа".

Автор: Іван Бойко