На малюнку обіймалися боєць зі Збройних сил України та ворог з війська агресора.

В Австралії зафарбували мурал, який розсердив багатьох українців. На вуличному малюнку зобразили солдата ЗСУ та російського окупанта.

Як повідомляє видання "Настоящєє Врємя", автором фрески став художник Пітер Сітон, відомий в арт-середовищі під псевдонімом CTO. За його словами, мурал символізував заклик до мирного врегулювання війни.

Після миттєвої критики художник вибачився за свою роботу і заподіяний біль. Він розповів журналістам, що не спав до 3 ранку, тому що зафарбовував фреску.

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Нагадаємо, мурал розсердив багатьох українців, адже створював хибне почуття рівності між жертвою та агресором. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко назвав цю роботу "вкрай образливою" для громадян нашої держави.

Співголова Австралійської федерації українських організацій Стефан Романів теж не залишився осторонь: "Що б подумали люди, якби на фресці були зображені гвалтівник і жертва, що обіймаються?".

А коли Сітон зафарбував мурал, на інцидент звернув увагу китайський художник і антикомуністичний карикатурист Бадіукао. Він назвав СТО "типовим невігласом і привілейованим австралійським хлопцем з наївним світоглядом". Художник з Піднебесної запропонував свою версію фрески. На ній окупант під час обіймів встромляє кинджал у спину українському солдату.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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