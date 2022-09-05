В Австралії зафарбували мурал, який розсердив багатьох українців. На вуличному малюнку зобразили солдата ЗСУ та російського окупанта.
Як повідомляє видання "Настоящєє Врємя", автором фрески став художник Пітер Сітон, відомий в арт-середовищі під псевдонімом CTO. За його словами, мурал символізував заклик до мирного врегулювання війни.
Після миттєвої критики художник вибачився за свою роботу і заподіяний біль. Він розповів журналістам, що не спав до 3 ранку, тому що зафарбовував фреску.
Нагадаємо, мурал розсердив багатьох українців, адже створював хибне почуття рівності між жертвою та агресором. Посол України в Австралії Василь Мірошниченко назвав цю роботу "вкрай образливою" для громадян нашої держави.
Співголова Австралійської федерації українських організацій Стефан Романів теж не залишився осторонь: "Що б подумали люди, якби на фресці були зображені гвалтівник і жертва, що обіймаються?".
А коли Сітон зафарбував мурал, на інцидент звернув увагу китайський художник і антикомуністичний карикатурист Бадіукао. Він назвав СТО "типовим невігласом і привілейованим австралійським хлопцем з наївним світоглядом". Художник з Піднебесної запропонував свою версію фрески. На ній окупант під час обіймів встромляє кинджал у спину українському солдату.
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