Невідомий художник зобразив українського та російського солдата, які обіймаються.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну в австралійському місті Мельбурн з'явився мурал, присвячений війні в Україні.

Фото мурала в Twitter опублікувала редактор журналу Digital War Ольга Бойчак.

Невідомий художник зобразив українського і російського солдата, які обіймаються.

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"Новий мурал в Мельбурні показує, як російський і український солдати обіймаються, і це дуже прикро для всіх українців. Війна Росії в Україні – це не конфлікт між двома народами – це вторгнення. Фреска створює відчуття помилкової рівності між жертвою та агресором", — зазначила редактор.

Бойчак підкреслила, що такий підхід дуже небезпечний, оскільки має на увазі, що миру можна досягти, якщо обидві сторони складуть зброю.

"В Україні не буде миру, поки не будуть звільнені окуповані території та населення", — написала Бойчук.

Російське вторгнення і геноцид українського народу:

24 лютого Росія почала повномасштабне військове вторгнення на територію незалежної України.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародну спільноту вчинити так само.

21 квітня парламенти Латвії та Естонії визнали, що Росія вчинила геноцид проти українського народу.

29 квітня таке ж рішення одноголосно ухвалили в парламенті Канади.

10 травня, сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. У резолюції наголошується, що російські окупанти скоїли в Україні масові військові злочини, зокрема, на Київщині - в Бородянці, Бучі, Ірпені, Гостомелі та в Маріуполі Донецької області. Крім того, дії РФ в Україні є геноцидом українського народу.

Станом на 25 травня 2022 року парламенти шести країн визнали дії Росії геноцидом.

2 червня сенат Ірландії ухвалив резолюцію, що визнає дії РФ геноцидом проти українського народу.

25 червня двопартійна група американських конгресменів представила резолюцію, яка характеризує дії Росії під час повномасштабного вторгнення в Україну, як геноцид.

1 липня стало відомо про те, що Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН через порушення РФ Конвенції про геноцид.

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