За даними слідства, наразі збільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у Бахмуті.

Зільшилась кількість жертв обстрілу окупантами багатоквартирного будинку у місті Бахмут Донецької області. В результаті розбору завалів рятувальники виявили тіла 35-річної жінки та 2-річної дитини.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури.

На даний час загальна кількість загиблих становить 5 осіб, поранених - 4. Пошуково-рятувальні заходи на місці події тривають.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в результаті авіаудару збройних сил РФ по місту Бахмут один із снарядів влучив у житловий будинок, внаслідок чого зруйновано будівельні конструкції на 5 поверхах. Двоє чоловіків 43 та 44 років та 75-річна жінка загинули, ще четверо осіб, у тому числі троє дітей віком 9, 12 та 17 років зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

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