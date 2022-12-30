Комунальники знайшли зброю під час прибирання.

В Дніпрі на вулиці Сеченова знайшли мішок зі зброєю. Комунальники помітили його в смітнику під час прибирання. Всередині виявилися гранати, міни і тротилові шашки.

Цією інформацій поділився мер Дніпра Борис Філатов на особистій сторінці на Facebook. Він написав: "Дніпро — дивовижне місто. Тут навіть на Новий рік особливі "подарунки". Сьогодні комунальники, прибираючи сміття на Сеченова, знайшли в баку мішок гранат, мін і тротилових шашок. Представив колег до нагородження почесними грамотами та преміювання. За пильність".

Мер висловив надію, що СБУ і поліція знайдуть і покарають людей, які викинули вибухонебезпечні предмети в смітник. Філатов також опублікував фотографії знахідки. На знімках можна побачити гранату, три міни і купу тротилових шашок.

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