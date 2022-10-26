Наразі поліція розслідує обставини інциденту.

У Київській області жінка знайшла гранату у поштовій скриньці.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

"25 жовтня, близько 20 години, до поліції надійшло повідомлення від громадянки про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет. На місце події прибули працівники Броварського районного управління поліції спільно із вибухотехніками", - сказано у повідомленні.

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При огляді поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривач типу УЗРГМ.

Наразі поліція розслідує обставини інциденту.

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