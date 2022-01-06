Антисемітську літературу продавали на сайті магазину.

На сайті великої мережі супермаркетів "Епіцентр" знайшли книги фюрера Третього рейху Адольфа Гітлера та іншу антисемітську літературу. Покупцям пропонувалося придбати "подарункове видання" з трьох книг, ще зі знижкою.

Однак довго книги не продавалися. Вже незабаром посилання стало недійсним, тепер воно веде в загальний розділ книг на сайті "Епіцентру".

Набір антисемітської літератури, складався з трьох книг: "Моя боротьба" Адольфа Гітлера, "Міжнародне єврейство" Генрі Форда та "Щуролюди" Орея Волота. Сам набір, до слова, на сайті озаглавили ємко: "на подарунок".

Книги продавалися зі знижкою. Спочатку, як було зазначено на сайті, набір коштував 1 999 гривень, а після вартість знизили до 1 499 грн.

Вже відомо, що Об'єднана єврейська громада України звернулася в "Епіцентр", через інцидент з книгами Гітлера. Представники громади виступили з клопотанням про зняття з продажу антисемітської літератури, як на сайті супермаркету, так і в мережі магазинів компанії.

Незабаром посилання на "подарунковий набір" з книгами Гітлера, Волота і Форда вже не відкривалося. Однак з пошуку на сайті "Епіцентру" все ще можна знайти "Мою боротьбу". Ця книга коштує 350 гривень, але додати її в кошик вже неможна.

Як повідомляв УНІАН, раніше охорону "Епіцентру" звинуватили в жорсткому огляді жінки. Все почалося з "заламування", потім постраждалу залякали й змусили роздягнутися. Через інцидент у неї стався інфаркт міокарда.

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