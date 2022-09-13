Днем раніше після чергового "прильоту" Харків знову залишився без світла.

У Харкові рух поїздів у метрополітені припинено з технічних причин.

Про це повідомили у прес-службі підприємства.

"Шановні пасажири! З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!", – йдеться в повідомленні.

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Про причини зупинення метро не сповіщається.

Тим часом місцеві жителі в соцмережах пишуть, що у різних районах міста знову зникло світло.

Голова Харьківської ОВА Олег Синєгубов у ранковому дописі про ситуацію в області зазначив, що минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано.

"Проте близько 3 ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків та Харківський, Чугуївський і Куп'янський райони області", – написав він.

Оновлено (9:59): В Офісі президента підвердили, що Харків та область без світла. Причина – вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Наразі триває ліквідація проблеми.

Як зауважили в ОПУ, це наслідки підступних обстрілів росіян, що були напередодні.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня мер Харкова Ігор Терехов сповістив, що в результаті удару окупантів по інфраструктурному об'єкту в багатьох районах міста зникло електро - і водопостачання.

Радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що російські окупанти завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові.

Станом на ранок 12 вересня електропостачання в Харкові відновили практично у всіх районах.

О 13:11 у місті Харків та в області оголосили повітряну тривогу. Як повідомляли місцеві пабліки, перед цим жителі чули вибух. Кореспондент УНІАН повідомляє, що після "прильоту" по місту Харків знову залишився без світла, спостерігаються перебої в роботі інтернет-мережі.

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