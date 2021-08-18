Інвестори перераховували гроші на рахунки організаторів, однак надалі організатори "зникали".

Кіберполіція викрила в Києві шахрайську фінансову онлайн-піраміду. За версією слідства, організатори схеми привласнили 2 мільйони гривень довірливих громадян.

Як повідомляється на сайті нацполіції, слідчі з’ясували, що двоє харків’ян та сумчанин створили вебресурс, який позиціювали як інвестиційну онлайн-платформу.

Громадянам пропонувалося отримувати дохід від торгівлі різними видами валют. Інвестори перераховували гроші на рахунки організаторів, однак надалі організатори "зникали". Загальна сума збитків, завданих потерпілим, досягла двох мільйонів гривень.

За місцями проживання та в автомобілях правопорушників поліцейські провели обшуки та вилучили комп’ютери і мобільні телефони.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри.

Раніше було виявлено низку шахрайських сайтів, які намагалися видати себе за систему BankID НБУ. Зловмисники пропонували користувачам залишити на сайті інформацію про платіжні картки та номер телефону.

Автор: Дмитро Захаров