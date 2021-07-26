Організаторам схеми повідомлено про нові підозри.

Правоохоронці виявили нові факти шахрайства в рамках фінансової піраміди В2В Jewelry.

Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

Так, правоохоронці задокументували нові факти шахрайства з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою осіб, які контролювали діяльність фінансової піраміди (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, організатори схеми пропонували громадянам інвестувати свої кошти в піраміду під високі відсотки – від 260 до 416. Після внесення коштів громадяни отримували "сертифікати", які не надавали фінансової гарантії. Фіскальний чек при цьому не видавався.

Окрім того, в магазинах можна було придбати ювелірні вироби, за купівлю яких обіцяли поступово повернути більшу суму, ніж їх повна вартість. Проте вартість коштовностей значно перевищувала ринкову ціну.

Читайте такожМіст Патона втретє за місяць перетворився на "водоспад" (відео)"Сума збитків, завданих державі в результаті протиправної діяльності, становить майже 25,7 млн грн", - повідомили у Службі безпеки.

21-22 липня у столиці, Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Одеській, Харківській та Черкаській областях правоохоронці провели 26 обшуків за місцями проживання осіб, які контролюють діяльність фінансової піраміди.

Також обшуки проводилися за місцем розташування магазинів, які використовуються для вчинення кримінальних правопорушень, відмічає прес-служба.

За результатами проведення обшуків вилучено:

документи, які мають доказове значення;

ювелірні вироби та печатки юридичних осіб, які використовувалися під час вчинення злочинів;

мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;

майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Одночасно із цим припинено роботу магазинів, їх приміщення у встановленому КПК порядку опечатано.

Читайте такожУ "Слузі народу" заявили про побиття їхнього депутата на ЖитомирщиніНа теперішній час 4 особам - організатору фінансової піраміди та його співучасникам, повідомлено про підозри. На майно підозрюваних, в тому числі й на острів, розташований у Київській області, придбаний за кошти, отримані у результаті шахрайських дій, накладено арешт.

Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзд за кордон), повідомили у прес-центрі спецслужби.

Процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх ймовірних учасників схеми, тривають.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2020 року в СБУ повідомили про припинення діяльності фінансової піраміди "В2В Jewelry". За даними слідства, організатори злочинної схеми привласнили понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян.

Читайте такожЗнесло дах: у Вінницькій області в страшній ДТП загинули батько та син (фото, відео)У причетності до організації фінансової піраміди підозрювали понад 20 осіб, також були залучені більш як 100 підконтрольних юридичних осіб.

За час функціонування фінансової піраміди організатори з метою легалізації коштів придбали:

один з островів Дніпровського каскаду з об’єктами нерухомості;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тис. доларів кожний;

коштовності;

інше рухоме та нерухоме майно, орієнтовною вартістю понад 250 млн доларів.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Росії "посипалася" фінансова піраміда Finiko. Заради неї вкладники продавали квартири.

Автор: Вікторія Токарєва