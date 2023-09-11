Завдання він отримував від колишнього нацгвардійця, який проживає в європейській країні і працює на ФСБ.

Контрактника однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року, затримано в Києві під час під час виконання ним ворожого завдання. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Він був залучений до роботи на ФСБ через керівника агентурної групи - колишнього військовослужбовця Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн, де і почав працювати на Росію.

Нацгвардієць-перевертень збирав геолокації теплових електростанцій у столиці для підготовки нових повітряних атак РФ по об’єктах критичної інфраструктури Києва. Також ворога цікавила інформація щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони.

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"Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого "куратора" з ФСБ від 100 до тисячі доларів США. Сума залежала від складності проведеної "роботи" і важливості здобутої інформації", - повідомляють в СБУ.

Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів.

При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі.

В СБУ зазначають, що робиться все для того, щоб притягнути до відповідальності його резидента, який переховується за кордоном. Йому повідомлено про підозру заочно.

В Офісі генпрокурора повідомили, що нацгвардієць також передав ворогу детальну інформацію про системи захисту території Інституту ядерних досліджень НАН України.

На виконання завдань представника країни-агресора, військовослужбовець здійснював фото і відео фіксацію позицій ЗСУ, розташування їх техніки, об’єктів енергетичної інфраструктури столиці та регіону.

Затримання зрадників в Україні

На Хмельниччині затримали агента РФ під час встановлення GPS-трекера на залізниці. Він упродовж кількох місяців виконував завдання російської спецслужби та збирав дані про рух техніки і ремонтні бази Збройних Сил України, розташування військових частин та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні, зокрема оборонпрому.

В Офісі генерального прокурора України повідомили, що посібником росіян виявився житель Славути. За даними слідства, чоловік також повідомляв представникам держави-агресора про ворожі "прильоти". Чоловіку повідомлено про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, його взято під варту.

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