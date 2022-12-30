Найдорожчим районом столиці для оренди залишається Печерський район.

Медіанна ціна оренди житлової нерухомості Києва у листопаді склала 6 дол./кв. м, що в порівнянні з жовтнем поточного року на 7,1% вище.

Як повідомила УНІАН прес-служба порталу пошуку нерухомості Address.ua, в порівнянні рік до року, оренда квартир в столиці в листопаді на 42% менша в доларовому еквіваленті, ніж в листопаді 2021 року. В національній валюті за цей період ціна зменшилась на 22%.

Разом з тим за осінь вартість оренди житла в доларовому еквіваленті в столиці зросла на 20% – у серпні медіанна вартість складала 5 дол./кв.м.

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"Ціна на оренду трикімнатних квартир в столиці залишається незмінною протягом осені, а от вартість однокімнатних та двокімнатних квартир зросла. Так, медіанна ціна оренди квартир у Києві у листопаді склала 6 дол./кв. м. Ціна оренди квадратного метра однокімнатних квартир склала 7 дол./кв. м, двокімнатних – 6 дол./кв. м. Медіанна вартість трикімнатних квартир – 5 дол./кв. м", - підрахували аналітики.

Вони підкреслили, що найдорожчим районом Києва для оренди залишається Печерський район – медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 692 дол. за об'єкт, або 10 дол./кв. м.

"На другому місці – Шевченківський. Орендодавці в цьому районі просять 443 дол. за квартиру (7 дол./кв. м.). На третьому місці – Голосіївський район – 353 дол. за об'єкт (7 дол./кв. м). Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 173 дол. за квартиру, або 4 дол./кв. м", - зазначили експерти.

Зокрема, Печерський район є найбільш дорогим районом для оренди найліквідніших однокімнатних квартир – медіанна вартість оренди такої квартири становить 449 дол. на місяць.

"На другому місці по вартості оренди квартир – Подільський район, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири становить 287 дол. В Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах можна зняти однокімнатну квартиру в діапазоні від 230 до 250 дол. Найдешевшим для оренди районом є Деснянський – 162 дол. за місяць", - йдеться в дослідженні.

За словами аналітиків, наразі спостерігається збалансування попиту та пропозиції на ринку оренди. Так, у листопаді кількість квартир, вільних для заселення зменшилась на 12,6% в порівнянні з вереснем поточного року. 39% від загальної кількості пропозиції, представленої в базі даних Address.ua, зосереджено в категорії двокімнатних квартир. Пропозиція по однокімнатних квартирах – 38%, 23% – трикімнатні квартири, вільні для заселення.

Разом з тим у листопаді 44% запитів від охочих зняти квартиру в оренду припадає на двокімнатні квартири. 35% потенційних орендарів шукають для оренди однокімнатні квартири. Багатокімнатними квартирами цікавляться 21% орендарів.

Ціни на оренду житла у Києві

Напередодні 24 лютого вартість оренди однокімнатної квартири в столиці мала медіанне значення 13 тис. грн, двокімнатної – 21 тис. 600 грн, трикімнатної – 46 тис. 100 грн.

У день чергових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі 15 листопада попит на орендовані квартири в Києві впав на 27% порівняно з попереднім місяцем.