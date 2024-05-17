В Мінюсті назвали кількість засуджених, які потенційно готові піти воювати

4,5 тисяч ув’язнених відповіли ствердно щодо можливості звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Майже 5 тисяч засуджених погодилися із тим, що потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

Про це сказала Олена Висоцька, заступниця Міністра юстиції в інтерв'ю "Главкому". Вона зазначає, що квітні Міністерство юстиції проводило опитування серед ув’язнених, де їм поставили питання щодо звільнення шляхом укладання контракту на військову службу.

"4,5 тисячі засуджених відповіли: "Так", - зазначила заступниця міністра. При цьому уточнюється, що адміністрації установ відбування покарань не опитували в’язнів за статтями Кримінального кодексу, частина з яких нині не підпадає під мобілізацію. Також до уваги не брався їхній стан здоров’я. Відео дня

Олена Висоцька пояснила, що коли Міністерство юстиції готувало статистику з цього питання для народних депутатів, то одразу відкинули близько 4 тис. засуджених, у яких діагностовано суспільно небезпечні хвороби на кшталт ВІЛ, гепатит, туберкульоз. Проте на заваді може стати не стільки "букет" хвороб, скільки відсутність бажання засудженого йти воювати.

За озвученою Міністерством юстиції на засіданні профільного комітету інформацією, 20 тисяч засуджених можуть скористатися правом умовно-дострокового звільнення.

Висоцька зазначає, що для реалізації закону, яким дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України, необхідно ухвалити ще ряд підзаконних актів. За її словами, зараз готуються напрацювання спільно з Міністерством оборони та Міністерством внутрішніх справ, які розглянуть на засіданні уряду, а також підсилять внутрішніми наказами цих міністерств. При цьому додала, що на це потрібно кілька тижнів і Закон матиме повноцінне застосування.

За даними Мінюсту, станом на 15 травня 2024 року, в українських колоніях перебував 27471 засуджений, у тому числі 1538 жінок.

Шансу мобілізуватися не матимуть ті особи, котрі засуджені за:

злочини проти національної безпеки України (ст. 109-ст.114-2 Кримінального кодексу);

вчинення умисного вбивства двох або більше осіб, або вчиненого з особливою жорстокістю, або поєднаного із зґвалтуванням або сексуальним насильством (ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу);

за кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 152-156-1 Кримінального кодексу);

тероризм (кримінальні правопорушення, передбачені статтями 258-258-6 Кримінального кодексу);

ДТП зі смертельним наслідком вчинене під впливом наркотиків чи алкоголю (ч. 4 статті 286-1 Кримінального кодексу).

Висоцька наголосила, що законодавці виписали норму закону таким чином, що звільнені засуджені служитимуть в окремих військових підрозділах і цим самим у суспільства знімаються зайві перестороги про буцімто ухилення звільнених засуджених. Вони точно не служитимуть у тилових частинах.

Мобілізація по-новому - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності".

Його парламент ухвалив 8 травня 2024 року. Цим законом дозволено деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до лав Збройних сил України.

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