Цього тижня харків'яни отримають перераховані платіжки зі "справедливими сумами".

В.о. мера Харкова Ігор Терехов відреагував на скарги жителів міста з приводу сум у платіжках «Мегабанку» за січень, які виявилися значно вищими від грудневих – він доручив розібратися і виправити ситуацію.

Про це повідомляє офіційний сайт Харківської міськради.

"Коли тепломережі знімали контрольні знімання в грудні й січні місяці, був порушений період - календарний місяць. У грудні вийшло менше днів, у січні – більше», - пояснив генеральний директор КП «Харківські теплові мережі» Василь Скопенко.Читайте такожОпалення та гаряча вода по всій Україні не дорожчатимуть до кінця зими - Шмигаль

У відповідь на звернення харків'ян міськрада доручила КП «ХТМ» виправити платіжки. Цього тижня харків'яни отримають перераховані платіжки зі "справедливими сумами".

"Якщо харків'яни вже заплатили за тепло за січень і здійснили переплату, їхні гроші будуть враховані як передоплата в наступному платежі», - зазначив Скопенко.

Нагадаємо, раніше секретар міської ради Харкова Ігор Терехов заявив, що тарифи на опалення та гарячу воду в Харкові залишаться на рівні 2018 року.

"Я розумію, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, буде незадоволена цим рішенням, але я його не зміню і всю відповідальність за нього беру на себе», - підкреслив Терехов.

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Автор: УНІАН