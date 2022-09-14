Люди викликали поліцію. В телефоні жінки знайшли активне спілкування з абонентами РФ.

В Одесі пасажири маршрутки затримали жінку, яка через вікно фотографувала об’єкти інфраструктури.

Про це журналістам повідомили у прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області.

Зокрема, в маршрутному автобусі пасажири звернули увагу, що невідома жінка знімає деякі об’єкти, які фотографувати не можна.

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Люди не дозволили жінці війти з маршрутки та викликали поліцію.

"Поліцейські перевірили її телефон - там виявилась величезна кількість номерів телефонів країни-агресора та активне з ними спілкування, а також фото- і відеофіксація об’єктів інфраструктури", - повідомили в управлінні.

В той же час, в деяких пабліках з’явилось відео, на якому зафіксовано, як у салоні маршрутного автобуса люди не дозволяють невідомій вийти на вулицю. Вони також не дозволили їй торкатися до її телефону, який вона встигла покласти в сумку. Свої дії пасажири пояснили тим, що жінка може видалити знімки до приїзду поліції. Жінка намагалася переконати оточуючих, що фотографувала квіти, але їй не повірили.

Як повідомляв УНІАН, контррозвідка Служби безпеки України затримала коригувальника, який наводив ракети російських окупантів на інфраструктурні об'єкти Миколаєва.

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