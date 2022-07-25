Один із ударів ракети вони спрямували на житловий будинок, в результаті загинула вся родина.

Правоохоронці викрили в Торецьку мережу коригувальників авіаударів окупантів.

Як повідомили в Національній поліції України, вони – місцеві жителі, адміністратори телеграм-чату.

"Жінка та двоє чоловіків передавали окупантам координати дислокації ЗСУ та місць влучення снарядів. За гроші... Їхніх кураторів ідентифіковано", - йдеться в повідомленні.

У поліції розповіли, що затримані відсилали геолокації головній адміністраторці телеграм-каналу, що мешкає на території РФ. Внаслідок їхніх дій під вогнем опинялося й цивільне населення.

"Поліцейські зібрали докази, що зловмисниця причетна до ударів по школі, крамниці, житловим будинкам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, один із ударів ракети затримані спрямували на житловий будинок, в результаті загинула вся родина – бабуся, мама та 17-річна онука.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Миколаєві викрили агентурну мережу, яка за завданням представників спецслужб Росії займалася розвідувально-підривною діяльністю.

За даними слідства, учасники ворожої мережі – мешканці Миколаєва, систематично збирали та повідомляли через Телеграм-канали представникам спецслужб РФ інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців і техніки ЗСУ.

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