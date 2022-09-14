Зрадник збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення цілей серед українських силовиків.

В Одесі затримали агента російських спецслужб.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Сьогодні в ході чергової вдалої операції СБУ затримала в Одесі агента російських спецслужб, що збирав розвіддані, які окупанти використовують для визначення потенційних цілей серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їх дискредитації", - сказав Марченко та подякував СБУ за своєчасне виявлення зрадника.

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Нагадаємо, в Одесі до 15 років ув’язнення засуджено гранатометника "ДНР". Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами української армії уродженця Одещини було взято в полон.

Зазначається, що у травні 2014 року уродженець Одещини приєднався до терористичної організації "ДНР" та майже 8 років чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ, задіяним у проведенні антитерористичної операції.

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