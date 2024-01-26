До таких рішень міську владу підштовхнули постійні обстріли міста Росією.

Сьогодні на позачерговій сесії Харківської міської ради було ухвалено рішення про перейменування 65 топонімів, назви яких були пов’язані з Росією та її союзниками. Про це повідомляється на сайті міськради.

Зокрема, вул. Пушкінська відтепер називається вул. Григорія Сковороди.

Як зазначив міський голова Ігор Терехов, перейменування цього топоніму є знаковим для міста.

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"На колишній вулиці Пушкінській були "прильоти", маємо там колосальні руйнації, постраждали люди. Тепер вона носитиме ім’я Григорія Сковороди. Я вдячний, що депутатський корпус підтримав мою пропозицію", - зазначив Терехов.

Також за рішенням міськради вулиця Короленка перейменували на Миколаївську, Омська – на Бахмутську, Хабарова – на Хладопромівську, Псковська – на Трускавецьку, а майдан Першого травня – на майдан Іподрому.

Колишня вулиця Волзька називатиметься Пирятинською, Дагестанська – Синевирською, провулок Пермський – Луцьким, вулиця Пожарського – вулицею Комунальників, Смоленська – Мукачівською, а провулок Ніколаєва – Олешківським.

Вулиця Ромена Роллана тепер носитиме ім’я Леся Курбаса, провулок Адиґейський – Олега Гуцола, вулиця Бородинівська – Юрія Пояркова, провулок Балашовський – Івана Лєщєнкова, вулиця Кокчетавська – Сотника Костюченка, Уральська – Івана Щоголєва, а провулок Чкалова – Сергія Пархоменка.

Зазначається, що найбільша кількість перейменувань – у Київському та Холодногірському районах.

Ворожа атака на Харків 23 січня – деталі

Після трьох атак по Харкову протягом 23 січня мер міста Ігор Терехов запропонував перейменувати вул. Пушкінську на Григорія Сковороди.

Того дня ворожий обстріл забрав життя 10 людей, згодом ще одна жінка померла у лікарні. Серед загиблих також – 8-річна дівчинка.

Місцева влада назвала цей день одним із найтрагічніших за кількістю жертв і поранених у Харкові.

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