Нацгвардія готова взяти під охорону МКЛ № 1, МКЛ № 8 і міську дитячу лікарню № 3.

В Одесі посилять охорону кількох опорних лікарень через спроби «мисливців за металом» пошкодити кисневий кріоциліндр.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання оперативного штабу.

Як зазначила директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Олена Якименко, представники Національної гвардії готові взяти під охорону МКЛ № 1, МКЛ № 8 і міську дитячу лікарню № 3.

Вона пояснила, що підготовлено відповідний лист до правоохоронних органів для того, щоб Нацгвардія виділила додаткові групи для контролю трьох вищеназваних лікарень. Ця міра пов'язана з тим, що зловмисники намагалися пошкодити (від'єднати металеві деталі) кисневий циліндр в МКЛ № 1, щоб здати на брухт.

Наразі опорні лікарні перебувають під охороною департаменту муніципальної безпеки міськради.

Мер міста Геннадій Труханов доручив підлеглим відремонтувати пошкоджений паркан лікарні, щоб бездомні не могли потрапити на її територію.

Директору департаменту муніципальної безпеки Віктору Кузнецову мер доручив розшукати в житловому мікрорайоні біля ГКБ №1 людей, які потенційно можуть бути причетні до крадіжки металу, і попередити їх про відповідальність.

Він пояснив, що відповідний контингент для вчинення злочинів уподобав територію лікарні №1. Наприклад, нещодавно, коли там проводилися ремонтні роботи, невідомі викрали кілька сотень електричного кабелю.

У зв'язку з цим Труханов доручив провести з місцевими жителями профілактичну бесіду.

«Поясніть їм, що не слід вештатися територією лікарні, тому що там можуть зробити укол», - сказав Труханов.

Коронавірус в Одесі

Станом на ранок 26 квітня в Одеській області зареєстровано 131 тис. 509 випадків COVID-19, з них 61 тис. 740 - у жителів Одеси.

За останню добу COVID-19 виявлено у 158 одеситів, в цілому по регіону зареєстровані 397 нових випадків захворювання.

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Автор: Лариса Козова