Біля меморіальної дошки учасники вшанували пам’ять одеситів Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова.

Серед учасників маршу - Нацкорпус, Автомайдан Одеса, Рух ветеранів України. За попередньою інформацією, в заході беруть участь близько двох тисяч осіб.

Хода розпочалась на Соборній площі. Біля меморіальної дошки учасники вшанували пам’ять одеситів Ігоря Іванова та Андрія Бірюкова, яких 2 травня 2014 року вбили проросійські бойовики. Закінчитись захід має в парку ім. Тараса Шевченка.

За інформацією організаторів, “Марш захисників” присвячений річниці захисту Одеси від проросійських сил.

Раніше повідомлялось, що Нацкорпус ініціює створення Штабів Оборони в регіонах - у зв’язку зі скупченням військових підрозділів РФ на кордоні з Україною.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Григорій Бондар