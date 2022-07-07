Зрадник також збирав відомості про об'єкти критичної інфраструктури, місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

В Миколаєві Служба безпеки України затримала агента ФСБ. Злочинець збирав інформацію про об'єкти критичної інфраструктури, місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ. Ця інформація використовувалася при обстрілі міста, зокрема — наприкінці червня.

Про проведену операцію СБУ відзвітувала в публікації на своєму офіційному сайті.

Відомості, які зрадник раніше відправив ворогові, застосовувалися для коригування масових ударів по Миколаєву в період з 26 по 30 червня. Нову інформацію окупанти планували використати для бомбардувань і організації диверсій. Зловмисник також вивчав суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Злочинець підтримував російську агресію і виправдовував військові злочини рашистів, тому на нього звернула увагу ФСБ. Всю інформацію агент передавав через "зв'язкового", який працює на Федеральну службу безпеки РФ з 2014 року і знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області. Для обміну даними використовувався анонімний Telegram-канал.

Під час обшуку бійці СБУ виявили в квартирі затриманого вибухівку, вогнепальну зброю та боєприпаси, російську символіку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності. Жителю Миколаєва повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення і дислокацію ВСУ в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114 КК). Затриманого збираються помістити під варту в якості запобіжного заходу. Окремі епізоди діяльності злочинця розглядатимуться, як державна зрада (ч. 2 ст. 111 КК).

СБУ також встановила особу громадянина Одеси, якого ворожа агентура планувала залучити до підривної діяльності на території міста.

Нагадаємо, раніше в Офісі генпрокурора повідомляли, що в Миколаєві розкрили агентурну мережу ворога. Можливо, затриманий входив до неї.

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