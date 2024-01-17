Планується, що після зарахування до військової частини військовослужбовці автоматично отримуватимуть виплати на свій рахунок.

Одесити, які йдуть у лави ЗСУ за контрактом, отримають одноразову матеріальну допомогу. Відповідне рішення депутати міської ради прийняли під час засідання позачергової сесії сьогодні, 17 січня.

Згідно з рішенням, одесити, які з 1 січня 2024 року підписали контракт зі Збройними Силами України, отримають грошову допомогу з міського бюджету на рівні з мобілізованими.

"Ми прийняли зміни до програми соціальної підтримки, і відтепер 20 тисяч гривень отримуватимуть не тільки мобілізовані, а й ті, хто пішов служити до Збройних Сил України за контрактом. Наразі мобілізують з 27 років, а служити за контрактом йдуть ті, хто молодші. Але всі вони захисники, які боронять нашу країну", - наголосив мер Одеси Геннадій Труханов.

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Як зазначив міський голова, до Департаменту праці та соцполітики міськради вже надходять заявки. Зараз завершується розробка порядку надання матеріальної допомоги, є взаємодія із терцентрами комплектування. Основне завдання - довести процес до автоматизму: коли всі необхідні документи на отримання допомоги мобілізований або контрактник надаватиме одразу в ТЦК.

Планується, що після зарахування до військової частини військовослужбовці автоматично отримуватимуть виплати на свій рахунок.

Допомога одеситам, які воюють

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада 2023 року депутати Одеської міської ради прийняли міську цільову програму надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення міста Одеси на 2024-2026 роки. В рамках неї мобілізованим особам, які призвані на військову службу до ЗСУ та зареєстровані в Одесі, з міського бюджету надаватиметься одноразова грошова допомога у розмірі 20 тис. грн. На цей захід у 2024 році в бюджеті передбачено 20 мільйонів гривень.

Гроші надаватимуться мобілізованим з 2024 року.

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