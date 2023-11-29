Кожному мобілізованому одноразово виплатять 20 тисяч гривен.

Одеська міська рада ухвалила рішення про виділення одноразової матеріальної допомоги у розмірі 20 тисяч гривень кожному мобілізованому до лав Збройних сил України.

За таке рішення під час сьогоднішньої сесії міськради проголосував 41 депутат.

Зокрема, ця виплата проводитиметься у рамках затвердженої сьогодні міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги вразливим верствам населення Одеси на 2024-2026 роки.

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Перелік документів, які мають надати мобілізовані для отримання допомоги, ще мають визначити міська влада та військові.

Ситуація з мобілізацією в Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про підготовку комплексного плану з мобілізації, зокрема щодо роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарських комісій, ротації та строковиків.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що в країні хочуть змінити порядок мобілізації. Так, Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, що має посприяти проведенню більш цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників.

Він визнав, що в Україні є проблеми з мобілізацією. Однак, за словами Данілова, вони перебільшені російською пропагандою.

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