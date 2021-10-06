Гроші чиновник збирав через підлеглих. За непідкорення погрожував звільнити.

В Одеській області за систематичні побори з рибалок-браконьєрів затриманий співробітник Нижньодністровського національного природного парку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної прокуратури, 4 жовтня керівник відділу адміністрації одного із заповідників затриманий при отриманні чергового хабара.

За даними слідства, він розробив протиправну схему отримання хабарів від осіб, що займаються браконьєрським промислом рибних ресурсів на території нацпарку. Зокрема, чоловік через підлеглих йому майстрів з охорони природи брав гроші за невжиття заходів реагування на правопорушення у сфері екології.

Кошти переводилися на банківський рахунок чиновника або передавалися особисто в руки.

Зокрема, службовець отримав 21 тис. грн за двотижневий браконьєрський лов риби п'ятьма човнами, з розрахунку 2 тис. грн за один човен на тиждень.

Наразі затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

У прес-службі УСБУ в Одеській області уточнили, що викрита і ліквідована схема незаконного збагачення, організована начальником відділу держохорони природно-заповідного фонду Нижньодністровського національного природного парку.

Чиновник, який відповідно до посадових інструкцій мав сприяти збереженню та відновленню екосистеми заповідника, склав "таксу" за її браконьєрське знищення.

"Зловмисник налагодив корупційну схему отримання хабарів з підлеглих працівників парку. У їх "посадові обов'язки" він включив збір грошей з місцевих рибалок, які незаконно ловлять рибу на території заповідника. Щомісячна "такса" з одного працівника склала до 10 тис. грн. Відмова від цієї "повинності" загрожувала звільненням", - розповіли в управлінні.

Як повідомляв УНІАН, в одному із садків Львова розгорається скандал через регулярні "добровільні внески", які керівництво закладу збирає з батьків.

Автор: Лариса Козова