З проханням звергнути увагу на проблему батьки звернулися до влади.

В одному із садків Львова розгорається скандал через регулярні "добровільні внески", які керівництво закладу збирає з батьків.

Про ситуацію у садку №184 "Лісова казка" розповіла мама вихованця на Facebook-сторінці спільноти "Батьки SOS".

За її словами, батьків змушують платити по 300-500 гривень на побутову хімію, засоби гігієни, чистку килимів, на канцтовари та подарунки дітям і вихователям на дні народження й не тільки.

"Небайдужі" батьки впевнені, що в ЗДО у Львові "діткам нема чим витирати ротики", не вистачає мила, туалетного паперу, потрібно власним коштом регулярно фінансувати ремонт дверей, чистку килимів тощо. Ну, і звісно класика: якщо ви гроші не здали (або здали менше встановленої "абонплати") – подарунки для ваших дітей купляти не будуть", – зазначила жінка.

Читайте такожНе здав гроші - принизимо дитину: у Чернівцях батько поскаржився на цькування своєї доньки у дитсадку (фото)Вона додала, що у такому випадку з боку керівництва дошкільного освітнього закладу починається "економічний булінг", і застосовуються "методи стандартні, радянські: хамство, ігнорування питань/прохань та своїх прямих обов'язків".

До свого допису на підтвердження слів жінка прикріпила скріни листування в чаті між вихователем та батьками. При цьому вона звернулася до влади із проханням допомогти у вирішенні проблеми.

Автор: Катерина Шварц