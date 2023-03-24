З 27 березня комендантська година в цьому регіоні триватиме з 23:00 до 04:00.

У Полтавській області з 27 березня буде скорочено тривалість комендантської години.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Скорочуємо тривалість комендантської години. Із цим питанням до нас звернулися аграрії. В області стартувала посівна, триває підживлення озимих культур. Збільшився світловий день. Робітники виходять рано вранці в поля, тому є потреба змінити проміжок часу, протягом якого заборонено пересування", - розповів він.

Відео дня

Лунін зазначив, що за рішенням Ради оборони області з 27 березня на Полтавщині комендантська година триватиме з 23:00 до 04:00.

Наразі в області комендантська година триває з 23:00 до 05:00.

Ситуація у Полтавській області

Полтавська область часто стає мішенню для ворога. На початку березня ворог завдав ракетного удару по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі Полтавської області.

Водночас сили протиповітряної оборони у регіоні збили всі чотири ворожих дрони-камікадзе, які росіяни запустили вночі, але є руйнування унаслідок падіння уламків.

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