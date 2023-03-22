З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00 ранку.

На Херсонщині зменшено тривалість комендантської години. Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"З 24 березня вона починатиметься о 20:00 та триватиме до 6:00 ранку. Плануйте свій день, враховуючи це. Адже під час комендантської години пересуватися та знаходитися на вулицях населених пунктів суворо заборонено", - наголошують в ОВА.

Комендантська година в Україні - деталі

До цього у Херсонській області комендантська година тривала з 19:00 до 6:30. Такі заходи запроваджувалися через отриману інформацію про можливе перебування на території Херсона російських диверсійних груп і для недопущення жертв серед цивільного населення під час проведення контрдиверсійних заходів.

Відео дня

У столиці з 26 березня на годину скоротили комендантську годину, вона триватиме від 00:00 до 05:00. Через це громадський транспорт в столиці працюватиме на годину довше.

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