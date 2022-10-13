Із 17 жовтня в області комендантська година триватиме з 00:00 до 5:00.

На Рівненщині скоротили час комендантської години. Також сьогодні там скасували наказ про встановлення обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

"На Рівненщині змінено час комендантської години - з 00:00 до 5:00. Таке рішення сьогодні прийняла Рада оборони області. Воно починає діяти із понеділка, 17 жовтня", - зазначив він.

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За словами голови ОВА, це питання винесли на розгляд через колективні звернення власників бізнесу.

"У низці областей України вже прийнято рішення про скорочення тривалості комендантської години. Воно доцільне з економічної точки зору. Тож наша Рада оборони ухвалила його одноголосно", - додав Коваль.

Він уточнив, що також сьогодні скасували наказ про встановлення обмежень щодо торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі.

"Нині критично важливо наповнювати бюджет усіма законними способами. Це кулі, це шоломи, це бронежилети для наших військових. "Економічний фронт" мусить підсилювати ЗСУ. Без цього перемога дається важкою ціною", - підкреслив очільник ОВА.

Комендантська година в Україні: що варто знати

В Україні діє комендантська година, в залежності від регіону її час може бути різним. Під час комендантскої години забороняється перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Нещодавно стало відомо, що у ВР пропонують штрафи та громадські роботи за порушення комендантської години. Відповідним законопроектом також пропонується криміналізувати умисне порушення режиму світломаскування під час воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

У вересні на Миколаївщині збільшили тривалість комендантської години. А декілька днів у Вінницькій області повідомили про скорочення комендантської години.

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