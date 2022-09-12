Соратник екс-президента України Порошенко лобіював зняття санкцій з російського олігарха, наближеного до Путіна.

Об'єднана єврейська громада України висловила різкий протест з приводу дій, що ганьблять честь і гідність українців і зокрема євреїв України.

Йдеться про президента Єврейської конфедерації України Бориса Ложкіна і самопроголошеного головного рабина Якова Дов Блайха, які раніше написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист з проханням не вводити санкції проти крупного російського олігарха єврейського походження Моше Кантора.

В той час, коли український народ сміливо та самовіддано протистоїть путіну та військовій агресії росії, і коли в тому числі євреї України беруть активну участь у боротьбі проти рашистських загарбників, якісь одіозні громадяни, що видають себе за євреїв України, закликають зняти санкції з олігарха, який протягом багатьох років підтримує путінський режим", - йдеться в офіційній заяві ОЕОУ.

Відео дня

Громада уточнює, що йдеться "про Бориса Ложкіна, самоназваного головного рабина України Якова Дова Блайха, а також Бориса Фуксмана". Всі троє не перебувають в Україні, не є українськими єврейськими лідерами і не представляють інтереси євреїв України, мають дуже сумнівну репутацію, у тому числі й кримінального характеру, стверджує ОЕОУ.

"З якихось підстав вищеназвані особи звернулися до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням допомогти зі зняттям європейських санкцій із російського олігарха Моше (В'ячеслава) Кантора. Подібні заяви від осіб, що прикриваються фейковою організацією під назвою "Єврейська конфедерація України", що не здійснює реальної діяльності, є неприйнятними та недопустимими. Слава Україні!"- йдеться в заяві Об'єднаної єврейської громади України.