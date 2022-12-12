Більшість жителів виступили за наявність святкового атрибуту.

У звільненій Бучі Київської області закінчують встановлювати новорічну ялинку. За її присутність проголосували більшість місцевих жителів.

Такою інформацією поділилися кореспонденти ТСН, які також опублікували фото ялинки. Її розмістили на Київській площі поруч з центральним "Пунктом незламності". Раніше мер Анатолій Федорук провів у Мережі голосування щодо встановлення новорічної ялинки. Міський голова також попросив городян описати в коментарях, якою вона має бути.

В результаті було вирішено використати торішню ялинку і прикраси. Як зазначив мер Бучі, ілюмінації залишаться відключеними заради економії електроенергії.

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"Тож новорічне свято не потягне особливих витрат. Зрозуміло, що таких святкувань, як в минулі роки, не буде. Дітям же потрібне хоч і невелике, але справжнє свято", — заявив Федорук.

Буча після деокупації: остання інформація

В кінці листопада місто відвідав прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо. Він побував на території масового поховання, яке влаштували рашисти під час захоплення Бучі.

СБУ в жовтні затримала колаборанта з числа місцевих жителів. Він брав участь у каральних рейдах, допомагав виявляти та фізично карати членів руху опору.

На початку жовтня в Бучі поховали командира "привидів Києва" Михайла Матюшенка. Він загинув при виконанні бойового завдання в кінці червня над Чорним морем.

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