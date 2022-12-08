Ведеться робота над тим, щоб мінімізувати нерівномірне відключення споживачів і технічно створити можливість для справедливого вимкнення електроенергії.

У Київській області в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів.

Це призводить до перебоїв із теплопостачанням у будинках, де централізоване опалення, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше вийти у планові відключення", - зазначає керівник ОВА.

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Він додав, що ведеться робота над тим, щоб мінімізувати нерівномірне відключення споживачів та технічно створити можливість для справедливого вимкнення електричної енергії.

Російські атаки на українську енергетику

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по об’єктах критичної інфраструктури України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, під час ворожої атаки російські ракети влучили як в об’єкти генерації, так і в підстанції.

Голова уряду Денис Шмигаль зазначив, що українські енергетики обіцяють вже найближчими днями ліквідувати наслідки ракетного удару росіян.

Сьогодні, 8 грудня, в "Укренерго" повідомили, що через пошкодження електростанцій та високовольтної мережі внаслідок російських ракетних ударів в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії.

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