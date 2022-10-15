Це працюють сапери в трьох районах області.

У суботу, 15 жовтня, жителі Київщини можуть чути звуки вибухів. Однак турбуватися не варто: це працюють сапери. Вони знешкоджуватимуть ворожі міни та снаряди на території трьох районів області.

Відповідна інформація з'явилася в офіційному Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"У громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів сьогодні, 15 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Через це в області можливо чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, дотримуйтесь правил безпеки і довіряйте виключно офіційним джерелам інформації", — написали в Київській ОВА.

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Ситуація на Київщині: основні подробиці

Вранці 15 жовтня російські окупанти вдарили по території регіону. Рашисти своєю атакою сильно пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури.

Фахівці НЕК "Укренерго" вже працюють, щоб забезпечити енергопостачання в Києві. Однак ситуація з електрикою у столиці критична: жителям необхідно знизити споживання на 35-40%. Це дозволить зменшити ймовірність віялових відключень.

Вчора, 14 жовтня, в області теж лунали вибухи, однак причина була трохи інша. Українські сапери проходили навчання у Вишгородському районі.

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