За допомогою безпілотника аеророзвідники НГУ встановили український стяг на найвищій вежі міста.

Сьогодні, у День українського прапора, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині замайорів прапор України.

Як повідомили в Національній гвардії України, бійці 34-го Херсонського полку НГУ привітали жителів тимчасово окупованої території України з Днем Державного Прапора України.

"Це не лише символ нашої незламності та відваги, але й чіткий сигнал окупантам: Україна завжди повертається на свою землю", - йдеться у повідомленні.

За допомогою безпілотника аеророзвідники НГУ встановили український стяг на найвищій вежі міста. В НГУ оприлюднили відео, як наші бійці написали на прапорі привітання та підняли його на вишку зв’язку.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, українські прапори цього року у День прапора майорять також на території РФ. Як відомо, ЗСУ в ході розпочатої 6 серпня операції по звільненню від путінської влади території РФ, наразі контролюють вже більше 90 населених пунктів у Курській області РФ. У мережах ширяться численні відео, як наші військові після взяття під контроль населеного пункту, демонтують ворожі прапори та встановлюють національні українські.

Українці зараз відвойовують право на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати нашу країну, і які принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні у своєму виступі на урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України зазначив, що українці зараз відвойовують для України та українців право на справедливість, на свою свободу, на свою безпеку, на свою власну державу. А ті, хто прийшли зруйнувати нашу країну, і які принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома. Глава держави підкреслив, що ми живемо у визначальний час для України, "витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам".

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