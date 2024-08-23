Глава держави наголосив, що ми витискаємо з України російського окупанта і не дамо спокою його триколорам.

Українці зараз відвойовують право на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати нашу країну, і які принесли руїни в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома.

Про це у своєму виступі на урочистому заході з нагоди Дня Державного Прапора України сказав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українці зараз відвойовують для України та українців "право на справедливість, на своє, на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу".

"І на те, що злочинці, які прийшли зруйнувати Україну, і які принесли руїни саме в наш дім, точно матимуть руїни у себе вдома", - сказав глава держави і наголосив на вагомості єдності українців заради прапору та країни.

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Зеленський підкреслив, що "ми живемо у визначальний час для України".

"Ми захищаємо незалежність і захистимо. Ми витискаємо з України окупанта і не дамо спокою його триколорам", - сказав він.

Переговори Зеленського

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув до Києва з офіційним візитом на запрошення Зеленського. The Times of India зазначає, що очікується, що він поділиться із Зеленським перспективами мирного вирішення війни з Росією.

Зауважується, що візит Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його поїздки до Москви, яка викликала критику з боку Сполучених Штатів Америки та деяких інших західних союзників. Це перший візит прем’єр-міністра Індії в Україну з часу здобуття країною незалежності у 1991 році.

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