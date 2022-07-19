Деякі діти можуть вчитися дистанційно.

В Україні 1 вересня школи планують розпочати очне навчання дітей. Однак деякі учні можуть відвідувати заняття лише дистанційно.

Про це освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

За його словами, батьки мають право вирішувати, де та за якою формою навчатиметься їхня дитина, але є кілька нюансів.

"Варто зазначити, що здобуття освіти за дистанційною формою та організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання під час карантину, війни та інших причин – різні речі", – пояснив Горбачов.

Зараз в Україні є небагато шкіл, які навчають дітей дистанційно. Така форма навчання організовується школою на підставі рішення педради, за наявності необхідного забезпечення.

Закладам освіти потрібно з'ясувати, скільки дітей планують навчатися онлайн та очно й спланувати освітній процес. За потреби школи можуть організувати навчання за дистанційною формою як окремий формат здобуття освіти.

"Наприклад, у школі очно працюють три класи певної паралелі 7-х класів в очному форматі та один клас у дистанційному форматі. Це дозволить розв'язати питання як з організацією навчання, так і з оплатою праці вчителів", – додав омбудсмен.

В деяких населених пунктах організовують "дистанційку" в одній школі міста, куди можуть перейти діти, які потребують такої форми навчання.

Водночас учні, які будуть навчатися очно, залишаються у своїх школах, пояснює омбудсмен.

Нагадаємо, раніше показали, як школи готуються до очного навчання за умов війни.

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