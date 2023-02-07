Послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання Закону про мову.

В Україні надання інформації та обслуговування користувачів через онлайн-сервіси для таксистів здійснюється у відповідності із законодавством про державну мову.

Зокрема, їхні вебсайти та мобільні додатки мають українськомовні версії, комунікація з користувачами здійснюється відповідно до обраної ними мови. Про це повідомила прес-служба уповноваженого із захисту державної мови.

Там наголосили, що послуги з перевезення надають безпосередньо водії авто і саме вони несуть повну відповідальність за дотримання Закону.

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За відмови обслуговувати українською при зверненні до Уповноваженого громадяни мають надати інформацію про точний час, місце порушення, повні дані про водія і транспортний засіб, а також обставини і докази порушення (фото, відео).

"Варто відзначити, що окремі онлайн-сервіси реагують на скарги користувачів щодо мови обслуговування і можуть припинити доступ водію-порушнику до програмного забезпечення. Нагадаємо, відповідно до статей 30 та 36 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" послуги у сфері транспорту в Україні надаються державною мовою. Лише на прохання пасажира його індивідуальне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін", - сказано у повідомленні.

Повідомити про порушення мовного Закону можна через електронну форму на сайті.

Державна мова в Україні: законодавство

16 липня 2022 року набирали чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.