Михайло Федоров зазначив, що послуга доступна лише в семи містах України.

Міністерство цифрової трансформації спростило зміну прописки для військовозобов'язаних. Тепер українським чоловікам більше не треба йти до військкомату.

Про це розповів глава відомства Михайло Федоров у Facebook.

За його словами, відомство підключилося до реєстру військовозобов'язаних. Правда, послугою зможуть скористатися не всі українці, а лише ті, хто внесений до реєстру й у кого немає проблем з документами. Таким чином, призовники не зможуть так просто змінити прописку.

"За заявкою людини Дія робить запит до реєстру військовозобов'язаних. Дані про нове місце реєстрації після його зміни автоматично передаються для зміни обліку зі старого військкомату в новий. Зміна місця реєстрації - одна з найпопулярніших послуг в нашій країні та складних в отриманні", - зазначив Федоров.

Читайте також"Прописка" по-новому. До чого готуватисяНа цей момент послуга доступна лише для власників ID-карт в декількох містах - Київ, Харків, Рівне, Луцьк, Кривий Ріг, Маріуполь і Вінниця. При цьому зазначено, що нове місце прописки буде зображатися в Дії у внутрішньому та закордонному паспортах.

Як раніше повідомляв УНІАН, 15 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463).

Документ передбачає введення електронної реєстрації місця проживання, скасування штампу про прописку в паспорті громадянина України, закріплення ведення реєстрів територіальних громад в електронній формі та їх інтеграція з інформаційною системою Державної міграційної служби, ліквідація прив'язки звернення за пенсією до місця проживання.

Автор: Анастасія Горбачова