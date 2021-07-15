У разі прийняття закону, українці зможуть змінювати прописку не виходячи з дому за допомогою "Дії".

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 251 народний депутат із 324, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив, представляючи законопроект, голова Комітету ВР з питань цифрової трансформації, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Крячко, законопроектом передбачається запровадження електронної реєстрації місця проживання, скасування штампу про прописку в паспорті громадянина України, закріплення ведення реєстрів територіальних громад у електронній формі та їх інтеграція з Інформаційною системою Державної міграційної служби, ліквідація прив'язки звернення за пенсією до місця проживання.

"Законопроектом запроваджуються норми щодо декларування місця проживання дорослого і дитини онлайн, за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія", - зазначив депутат.

Він підкреслив, що таким чином, замість відвідування трьох установ, що займає від 3 до 30 днів, людині просто потрібно буде витратити 10 хвилин на заповнення заяви, яка буде опрацьована протягом доби.

"Після прийняття закону поступово всі дані про зареєстроване місце проживання громадян стануть перевіреними та коректними. І саме завдяки цим нормам реєстрація місця проживання онлайн, без відвідування будь-якого органу, стане можливою для всіх", - наголосив Крячко.

Так, законопроект регулює відносини у сфері публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання фізичних осіб в Україні, реєстрації фізичних осіб та обіг даних в електронних реєстрах, базах даних, порядок їх подання, обробки, зберігання і передачі.

Його дія поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України.

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Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання задекларувати або зареєструвати його. Іноземець чи особа без громадянства, який отримав довідку про звернення за захистом в Україні протягом 30 календарних з дня її отримання повинен задекларувати місце свого перебування.

Встановлюється, що місце проживання (перебування) особи може бути задекларовано, зокрема, у житлі, яке знаходиться у приватній власності; житлі, яке розташоване на території військової частини, пункті тимчасового розміщення біженців, у закладах соціальної підтримки.

Декларування місця проживання особи не є підставою, зокрема, для підтвердження права на проживання у житлі, вселення особи у житло або виселення з нього.

За декларування місця проживання, реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір.

Декларування або реєстрація місця проживання особи здійснюється за декларацією (заявою), поданою особою до органу реєстрації, у тому числі через центр надання адміністративних послуг, у тому числі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

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Автор: Таня Поляковська