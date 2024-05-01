'Цивільні навертають бурю': поранений воїн розкрив деталі служби в ТЦК

Чоловік зазначив, що неправильно людям з бойовим досвідом роздавати повістки цивільним.

Цивільні українці не вважають працівників ТЦК військовими. Неправильно, коли людина з бойовим досвідом роздає повістки.

Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив воїн 65 окремої механізованої бригади Іван Гоголь на позивний "Гога", який зараз служить в одному із ТЦК та СП на Івано-Франківщині. З березня 2022 року він воював на Запорізькому напрямку. Через погіршення зору і слуху внаслідок уламкового поранення військового визнали обмежено придатним.

У ТЦК та СП Іван почав служити в березні 2024 року. Він - заступник командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення. Зараз займається розпорядком дня військових та перевіряє роботу колег під час оповіщення.

Відео дня

"Я думаю, неправильно, що військовий, який відвоював, ходить на оповіщення, розносить повістки. Тому що є певна кількість бійців, в яких психічний стан порушений. А цивільні, м'яко кажучи, "навертають бурю" на них. І тоді ми бачимо в TikTok ці всі відео. Але ж люди не знімають, як вони спілкуються. Бо для них ТЦК - це не військові", - розповідає воїн.

Іван пригадав, коли вперше приїжджав у відпустку, люди підходили до нього, багато розпитували та обіймали. Втім зараз реагують по-іншому.

"Так все класно було. Відчував себе потрібним, хотілося повертатися. Останні рази, коли ми приїжджали у відпустку, - ну там взагалі… Ти йдеш у формі, а від тебе людина тікає. Я їду машиною - від мене люди тікають. Просто їду вулицею", - говорить військовий.

За словами військовослужбовця, люди не хочуть приходити в ТЦК. "Гога" розповідає, як перехожі реагують, коли бачать військових з повістками.

"Один боєць приїхав. Не знаю, може, десь на Закарпатті воював сам із собою. І він приходить: "Та я "ваєвал", та я "ваєвал", а ви тут ходите, людей страшите". Інші військові у відпустці самі підходять і кажуть: "Пацани, та щось ловіть. Нема людей, нема кому нас міняти. Ми вже "замахалися". Це - люди, які нас розуміють і яких ми розуміємо. Це - бойові люди", - каже Гоголь.

Військовий закликає людей мобілізуватися і боротися на сході та півдні України, щоб росіяни не захопили тил - бо тоді доведеться воювати на боці РФ десь у Польщі.

Мобілізація в Україні: нові правила

Як повідомляв УНІАН, новий закон про мобілізацію в Україні набере чинності вже 18 травня.

Також нардепи ухвалили у першому читанні проект Закону щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Зараз вони готують документ до другого читання та вносять певні зміни до запропонованих урядом норм.

Законопроект №10379, який депутати прийняли за основу у першому читанні, передбачає збільшення штрафів за порушення правил військового обліку як у мирний час, так і у військовий період.

Вас також можуть зацікавити новини: